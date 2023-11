La NVIDIA ha recentemente annunciato le nuove GPU ideate per l’intelligenza artificiale. I chip saranno il GH200 e l’HGX H200. Allo stesso momento la società ha anche svelato le schede video H20, anche in questo caso studiare per le IA, ma in questo caso destinate soltanto al mercato cinese. Proprio queste pare che saranno in forte ritardo rispetto al piano iniziale.

Il 12 novembre, NVIDIA ha presentato le GPU HGX L20, H20 e L2: tre soluzioni progettate per l’IA. L’obiettivo è quello di eludere le restrizioni commerciali imposte dagli Stati Uniti nei confronti di Pechino. Questa strategia consente alle GPU di essere esportate legalmente dall’America verso la Cina. Precedentemente, infatti, le sanzioni statunitensi hanno influito negativamente su diversi prodotti NVIDIA destinati al mercato cinese. Queste hanno incluso i modelli di GPU H800 e A800 dell’attuale generazione e anche sulla GeForce RTX 4090, ritenuta eccessivamente potente per essere commercializzata.

Il mercato cinese delle IA e i motivi dello slittamento

Secondo quanto riportato da Reuters, sembra che le GPU IA siano versioni ridotte dei chip A800 e dell’H800, progettate in modo da non superare i limiti massimi di potenza per consentire l’esportazione. Tuttavia, sembra che il lancio di queste tre schede video sia stato ritardato di alcuni mesi. Durante l’annuncio di metà novembre gli esperti prevedevano inizialmente che la commercializzazione di tali componenti sarebbe iniziata entro poche settimane, cosa che così non è stata.

Attualmente, le proiezioni indicano che il rilascio potrebbe essere posticipato almeno all’inizio del 2024, con una possibile distribuzione nei mesi di febbraio o marzo. Si prevede, infatti, che entrambe le unità per le IA siano disponibili entro la fine del primo trimestre del 2024. Ciò indica la diffusione prima della conclusione dell’anno fiscale in corso. Per quanto riguarda la GPU L2, la versione per una fascia più bassa, pare che il rilascio potrebbe essere ritardato fino a metà del 2024.

Non è stata fornita una spiegazione dettagliata sulle ragioni che hanno portato NVIDIA a ritardare il lancio delle nuove schede video per l’IA. Dietro a tale decisione si crede si nascondano motivazioni di grande rilevanza strategica. La Cina rappresenta un mercato cruciale per NVIDIA, con investimenti nel settore dell’IA e dell’hardware, quindi non riuscire a coprire questa fetta porterebbe a troppe perdite.