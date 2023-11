Il mondo dei robot aspirapolvere si è recentemente costellato di dispositivi sempre differenti tra loro, e capaci comunque di garantire ottime prestazioni, in cambio di un esborso tutt’altro che elevato da parte del consumatore finale. Tra i brand in vendita su amazon, uno dei più attivi resta senza ombra di dubbio Dreame, che oggi con il suo D10 Plus richiede un esborso tutt’altro che elevato, e rientra al di sotto dei 300 euro.

La navigazione viene gestita dalla classica torretta LiDAR posta nella parte superiore, il prodotto ha la colorazione bianca che contraddistingue i modelli dell’azienda, con rilevamento ostacoli preciso ed affidabile. La potenza di aspirazione raggiunge i 4000 Pa, per una maggiore pulizia anche di tappeti ed il raccoglimento facilitato di peli di animali (tra le varie cose).

Dreame D10 Plus è il robot aspirapolvere che tutti vogliono

Con Dream D10 Plus il risparmio è pressoché assicurato, poiché ad oggi sarà possibile spendere solamente 289 euro per il suo acquisto, risparmiando 60 euro sul prezzo consigliato (-17%), approfittando anche della solita consegna Amazon che prevede una buona rapidità, e tutta la certezza della garanzia dell’azienda americana.

L’autonomia è di circa 170 minuti, più che sufficiente per pulire una buona metratura, con la funzione comunque di ritorno alla base automatica, nel caso in cui la carica non fosse sufficiente per completare il ciclo avviato. Il prodotto può essere controllato anche con la voce, data la sua compatibilità con gli assistenti vocali.