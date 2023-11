Questi ultimi giorni di novembre segnano sempre un periodo molto conveniente per gli utenti che desiderano attivare nuove ricaricabili per la telefonia mobile. Gli operatori principali, ossia TIM, Vodafone, Iliad e WindTre, assicurano agli abbonati delle promozioni vantaggiose a costi da ribasso, anche dopo il Black Friday ed il Cyber Monday.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe in autunno

Una promozione molto interessante è quella che TIM ha garantito a tutti i suoi clienti, ossia la TIM Wonder. I clienti che scelgono questa ricaricabile potranno attivare un pacchetto con chiamate ed SMS infiniti più 100 Giga per navigare in internet ad un costo mensile di soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Vodafone risponde al tempo stesso a tutti i suoi abbonati, attraverso la sua ricaricabile principale di listino, ossia la Special 100 Giga. La promozione più vantaggiosa del provider prevede un costo sempre pari a 9,99 euro e garantisce consumi illimitati per chiamate ed SMS con 100 Giga per navigare in internet.

Iliad ribatte sia a TIM che a Vodafone poi la sua promozione più popolare, la Giga 150. Ad un costo sempre pari a 9,99 euro, gli abbonati riceveranno minuti ed SMS infiniti e con 150 Giga per navigare in rete con il 5G.

A chiudere questa carrellata di tariffe vi è poi WindTre, che mette sul piatto degli abbonati la WindTre Star+. La tariffa ha un costo più basso della concorrenza , pari a soli 7,99 euro al mese, ed assicura a tutti gli abbonati telefonate ed SMS senza limiti con 70 Giga internet anche in 5G.