L’operatore telefonico Vodafone sta cercando ancora una volta di tentare i suoi ex clienti con un’offerta mobile a dir poco eccezionale. Si tratta in particolare della ormai nota offerta Vodafone Silver e questa volta i fortunati ex clienti potranno attivare la versione con ben 200 GB di traffico dati per navigare in tutta tranquillità. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Vodafone con la super offerta Vodafone Silver con ben 200 GB

In questi ultimi giorni Vodafone sta proponendo la super offerta Vodafone Silver ad alcuni suoi ex clienti. Come già accennato in apertura, a questi fortunati utenti è stata proposta la versione più interessante di questa offerta. Nello specifico, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 200 GB di traffico dati.

Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e anche 300 minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri, tra cui Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e USA.

Il costo che dovranno sostenere gli utenti, nonostante tutto ciò che avranno a disposizione, è di soli 7,99 euro al mese. Per gli ex clienti non è previsto nessun costo per la scheda sim, mentre è previsto un costo di solo un centesimo per l’attivazione. L’operatore sta comunque inviando agli ex clienti coinvolti un SMS personalizzato. Ecco uno degli SMS inviati dall’operatore.

“Con il Black Friday Vodafone i GB raddoppiano: 200GB, min e SMS illimitati a 7.99 euro, attivazione 0.01E, SIM 0E. Dettagli e attivazione in negozio entro il 28/11”.