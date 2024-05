Le voci attorno al prossimo smartphone di casa Xiaomi si fanno sempre più insistenti, se tutto dovesse andare come trapelato in rete il device dovrebbe essere presentato per la fine del mese e dovrebbe al netto assestarsi come una valida alternativa, ad un prezzo più appetibile, ai vari device pieghevoli di Samsung e Motorola che ormai dominano la scena.

Le info trapelate e raccolte in Cina da Digital Chat Station sembrano confermare la presentazione imminente, non si parla ancora in termini di date è chiaro, però i device sono passati dagli enti la cui autorizzazione è necessaria per arrivare sul mercato, nel dettaglio parliamo di 3C.

Dettagli sulla carica

Nel documento di certificazione sono venuti fuori alcuni dettagli inerenti il caricabatterie presente in dotazione con il device a conchiglia, il che ci dà informazioni su quella che dovrebbe essere la potenza massima in ingresso accettata dalla batteria di Mix Flip.

Il caricabatterie MDY-15-EQ accetta:

5 volt e 3 ampere (15 watt)

5 – 20 volt e 6,2 – 3,25 ampere (dunque fino a 65-67 watt).

Di conseguenza superando di netto i 60W il device dal punto di vista della ricarica dovrebbe avere un vantaggio decisamente netto rispetto ai concorrenti Z Flip e Razr, i quali si fermano a 30W di potenza.

Nel dettaglio le versioni di Mix Flip dovrebbero essere due, una indicata dal codice modello 2405CPX3DC, l’altra che invece aggiungerà anche la connettività satellitare per le chiamate di emergenza, una feature in più che piano piano probabilmente arriverà in tutti i dispositivi mobile sotto lo slancio statunitense.

Al momento non si sa altro sui pieghevoli Xiaomi, servirà attendere la fine del mese per capirci di più e magari mettere le mani su qualcosa di più concreto, ovviamente stesso discorso vale per prezzo e arrivo sul mercato europeo, che al netto di dazi potrebbe vedere dei prezzi leggermente più elevati rispetto a quelli cinesi al cambio.