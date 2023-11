Fastweb REGALA 3 mesi di promo gratis, ci sono 150 GB in 5G

Sarebbe effettivamente difficile contrastare un gestore virtuale in questo momento, soprattutto se si tratta di Fastweb. Le sue offerte sono sempre state interessanti, ma ora si è raggiunto il punto più alto in assoluto.

Come gli utenti hanno potuto notare direttamente sul sito ufficiale, la promo vanta al suo interno anche tantissimi giga e diverse soluzioni agevolate.

Fastweb, la nuova offerta mobile costa 7,95 € al mese con il 5G gratis

Più precisamente si parte dai minuti che sono senza limiti verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili, passando poi ai giga che sono addirittura 150 per navigare sul web. Un aspetto da non sottovalutare assolutamente è la connessione 5G, che è disponibile per tutti coloro che attivano l’offerta. Il prezzo mensile è di 7,95 € per tutti, con tre mesi di offerta totalmente gratuiti. L’attivazione sarà rapidissima e la scheda Sim sarà spedita gratis a casa degli utenti.

Ricordiamo che questo servizio è incluso gratuitamente e che si attiva in automatico con l’utilizzo di un dispositivo compatibile con gli standard 5G di Fastweb. Sono molte le aree che sono coperte dal servizio, per cui non dovrebbero esserci problemi di alcun genere.

Per quanto concerne la velocità, si può stare veramente tranquilli. Ricordiamo infatti che il celebre gestore virtuale è stato premiato come il più veloce di Italia sulla base di alcune analisi dei dati di Speedtest raccolte dal celebre colosso Ookla. Sia nel 2022 che durante i primi sei mesi del 2023, Fastweb ha registrato i dati più interessanti proprio in merito alla velocità in rete mobile.