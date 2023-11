Fastweb è SUPER, l'offerta da 150 GIGA è GRATIS adesso

Ogni gestore mobile che si rispetti riesce a lanciare durante l’anno tantissime offerte che possano interessare il pubblico di altre realtà. Sotto questo aspetto i gestori virtuali sono diventati leader incontrastati e dimostrano ogni volta la loro forza con straordinarie opportunità. Rispetto ai soliti gestori, questi riescono a garantire molti più contenuti e soprattutto prezzi più bassi che durino per sempre.

Proprio quest’ultima è una vera peculiarità, ovvero la garanzia del prezzo basso non soggetto ad alcuna rimodulazione. Fastweb è il chiaro esempio di tutto ciò ed infatti permette a tutti di avere a disposizione minuti, messaggi e tanti giga per navigare sul web.

Fastweb detiene la migliore offerta del momento, costa 7,95 € ma ora è gratis

Dando uno sguardo al sito ufficiale di Fastweb, diversi utenti si sono accorti di un’occasione da prendere al volo, ovvero della nuova offerta Mobile. Secondo quanto riportato, non esistono altre opportunità del genere in giro, pur cercandole presso tutti gli altri provider.

Il merito è quindi solo ed esclusivamente di questa promo, utile per risparmiare tutti i mesi. Innanzitutto gli utenti devono sapere che per i primi 90 giorni non pagheranno alcun prezzo mensile, siccome Fastweb dispone la sua offerta gratis. All’interno ci sono minuti senza limiti con 150 giga in 5G per 7,95 € al mese. (Dopo i 3 mesi gratis).

Inoltre lo scorso anno ha fatto registrare dati impressionanti: Ookla, famosa azienda che si occupa degli Speedtest, ha ravvisato che il provider virtuale è stato il più veloce dal punto di vista della rete mobile in Italia. Anche questi mesi del 2023 hanno dimostrato la sua superiorità.