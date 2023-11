Si avvicina il termine del 2023, e il panorama dello streaming si prepara ad accogliere le ultime novità del mese di dicembre. Iniziamo con Netflix, il quale presenta una lista in continuo aggiornamento, sebbene al momento non siano molte le novità, con l’attesa per serie come “Berlino,” lo spin-off de “La Casa di Carta,” e i film “Rebel Moon Parte 1” e “Il Mondo Dietro di Te.” Di seguito, l’elenco completo delle novità di dicembre.

Intrighi politici, amore, e azione: una panoramica dei titoli più attesi da guardare sul tuo schermo questo mese

“Il Mondo Dietro di Te” (Disponibile dal 8 dicembre 2023)

Una vacanza familiare viene turbata da due estranei in fuga da un crescente cyberattacco, portando tutti a confrontarsi con il proprio ruolo in un mondo sull’orlo del collasso. Un thriller apocalittico con Julia Roberts e Ethan Hawke.

“Galline in Fuga: L’alba dei Nugget” (Disponibile dal 15 dicembre 2023)

Il tanto atteso sequel del popolare film in stop-motion, “Galline in Fuga,” porta avanti le avventure di Gaia e Rocky mentre affrontano una nuova minaccia che potrebbe mettere a rischio la libertà di tutto il pollaio.

“Faccia a Faccia con l’ETA: Conversazioni con un Terrorista” (Disponibile dal 15 dicembre 2023)

Un documentario presentato da Jordi Évole, che offre un’intervista esclusiva con Josu Urrutikoetxea, noto come Josu Ternera, una figura chiave dell’ETA. Il film esplora la storia dell’organizzazione terroristica fino allo smantellamento nel 2018.

“Maestro” (Disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2023)

Una potente storia d’amore che racconta la relazione durata una vita tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein, celebrando la vita, l’arte e l’amore.

“Rebel Moon – Parte Uno: Figlia del Fuoco” (Disponibile dal 22 dicembre 2023)

Dopo un atterraggio su una luna ai confini dell’universo, Kora, interpretata da Sofia Boutella, si trova ad essere l’unica speranza di sopravvivenza per una comunità minacciata da forze tiranniche.

“Uno Splendido Errore” (Disponibile dal 7 dicembre 2023)

Dopo una tragedia, Jackie Howard si trasferisce in Colorado con una famiglia allargata, affrontando le sfide della sua nuova vita e navigando attraverso le complesse dinamiche familiari.

“Odio il Natale S2” (Disponibile dal 7 dicembre 2023)

Il ritorno della serie natalizia italiana con Pilar Fogliati, che continua la storia di Gianna e il suo rapporto con il Natale.

“Under Pressure: Verso i Mondiali di Calcio Femminile” (Disponibile dal 12 dicembre 2023)

Una miniserie sportiva che offre uno sguardo dietro le quinte della Nazionale femminile statunitense mentre si prepara per il Campionato Mondiale di Calcio 2023.

“Berlino” (Disponibile dal 29 dicembre 2023)

Il ritorno di Pedro Alonso nel ruolo di Berlino, accompagnato da una nuova gang, in una stagione che esplora emozioni completamente diverse per il personaggio.

Con questi nuovi arrivi, Netflix offre un variegato mix di thriller, animazione, documentari e serie, garantendo qualcosa per ogni tipo di spettatore.