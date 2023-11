TikTok è attualmente il social più in voga tra i ragazzi e gli adolescenti italiani e non solo. Si tratta di una piattaforma ideata da un’azienda cinese, ByteDance, e che al momento conta circa 1,677 miliardi di utenti attivi.

Non può sembrare assurdo, visto il grande seguito del social, che la maggior parte dei trend del momento nascano proprio su TikTok.

I trend sono delle sfide, degli audio da utilizzare nei video o dei semplici balletti che diventano talmente popolari sulla piattaforma da essere emulati da numerosi altri utenti.

Questo fenomeno, per la maggior parte delle volte innocuo, è stato sottoposto a non poche critiche da parte dell’opinione pubblica a causa di alcune sfide lanciate ritenute troppo pericolose, soprattutto per i più piccoli.

Live NPC, ecco arrivato un nuovo trend

L’ultimo trend del momento, spopolato inizialmente in Giappone da una tiktoker con più di un milione di followers e successivamente diffuso anche negli Stati Uniti, è arrivato anche in Italia.

Il format, chiamato NPC, viene utilizzato nelle Live ed è l’acronimo di Non-Playable Character. In cosa consiste precisamente questo nuovo trend e perché è diventato così famoso?

I Non-Playable-Character sono tutti quei personaggi dei videogiochi che non possono essere controllati dagli utenti tramite il controller ma che svolgono sempre le stesse azioni in modo ripetitivo.

Durante le live degli streamer gli utenti possono decidere di donare dei soldi oppure inviare delle emoticon e dei messaggi e ogni volta che ciò accade viene emesso un suono. Il trend funziona proprio nel rispondere a queste donazioni con delle frasi o dei suoni ripetitivi, emulando proprio quel tipo di personaggio.