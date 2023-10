Yearbook challenge, i social impazziscono per il nuovo trend delle foto anni '90

La nostalgia degli anni ’90 è più viva che mai, e una nuova tendenza virale su TikTok sta alimentando questa ossessione. Conosciuta come la “Yearbook Challenge“, questa moda invita gli utenti a trasformare le loro foto moderne in immagini che sembrano essere state scattate negli anni ’90, complete di acconciature, trucco e abbigliamento tipici dell’epoca. Il tutto è reso possibile grazie a un’applicazione che utilizza l’intelligenza artificiale per emulare lo stile degli annuari scolastici americani di quel decennio.

Yearbook challenge: come funziona Epik?

L’applicazione in questione si chiama Epik, e la sua funzionalità “Yearbook” permette agli utenti di caricare fino a 12 foto e trasformarle in immagini in stile anni ’90. Una volta caricata l’immagine, l’algoritmo di intelligenza artificiale dell’applicazione si occupa di modificare l’aspetto dell’utente, dalla pettinatura al trucco, fino all’abbigliamento. Il risultato è una foto che sembra essere stata scattata per un annuario scolastico degli anni ’90, completa di tutti i dettagli che rendono quell’epoca così iconica.

Nonostante l’applicazione Epik sia gratuita da scaricare, la funzionalità “AI Yearbook” è a pagamento. Gli utenti possono scegliere tra due opzioni: pagare 4,99 euro per ricevere la foto editata entro 24 ore o 6,99 euro per un servizio più veloce che garantisce la consegna entro 2 ore. Il costo si riferisce a un singolo utilizzo della funzione, e data la popolarità dell’app, la versione standard è attualmente esaurita.

La “Yearbook Challenge” ha guadagnato una notevole popolarità su TikTok, dove gli utenti condividono le loro foto trasformate accompagnate da brani musicali iconici degli anni ’90. Questa tendenza non solo offre un viaggio nostalgico nel passato, ma evidenzia anche le potenzialità dell’intelligenza artificiale nell’editing fotografico. L’IA è in grado di catturare con precisione lo stile e l’estetica di un’epoca passata, permettendo agli utenti di rivivere momenti che molti considerano indimenticabili.

In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, la “Yearbook Challenge” rappresenta un esempio perfetto di come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per creare esperienze personalizzate e coinvolgenti. Mentre le applicazioni di IA continuano a evolversi, è probabile che vedremo sempre più tendenze virali che sfruttano questa tecnologia per creare contenuti unici e accattivanti.