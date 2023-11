Un phon da viaggio ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, questo è ciò che vi attende oggi su Amazon, potrete infatti acquistare il prodotto di casa Remington, arrivano a spendere solamente 17 euro, grazie al coupon applicabile in pagina.

Il prodotto ha dimensioni estremamente compatte, come anticipato nasce per essere un phon da viaggio, e come tale deve potersi ripiegare su sé stesso per facilitare il posizionamento in valigia o in uno zaino. Ha una potenza massima di 2000W, con possibilità di impostare 2 temperature e 2 velocità differenti; incluso in confezione trova posto anche un comodo diffusore.

Phon Remington in offerta su Amazon per il Black Friday

Il suo prezzo di listino sarebbe di 21,50 euro, ma proprio in questi giorni è stato attivato un coupon sconto che gli utenti devono flaggare direttamente in pagina, del valore di 4,29 euro; ciò porta la spesa finale ad un prezzo decisamente inferiore, che corrisponde a 17 euro circa.

Realizzato prevalentemente in plastica, il dispositivo è di colorazione nera, con la parte posteriore verde acqua, non presenta ovviamente una batteria integrata, ciò sta a significare che deve sempre essere utilizzato collegato alla presa di corrente. La griglia posteriore resta ugualmente facilmente removibile, così da poter provvedere alla sua manutenzione senza alcuna difficoltà.

La spedizione è gestita da Amazon, ciò sta a significare che in pochissimi giorni avrete la possibilità di ricevere il prodotto a domicilio, approfittando dei buoni accessori inclusi in confezione, che contano, oltre al phon e al diffusore compatto, anche il concentratore, che risulta essere forse il più utilizzato.