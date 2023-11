Anche Iliad si unisce alla grande festa del Black Friday. Quest’oggi tutti i clienti che desiderano attivare una promozione molto vantaggiosa per la telefonia mobile potranno scegliere certamente la tariffa migliore di listino per l’operatore francese, ovvero la Giga 150.

Iliad, la tariffa da 150 Giga con il 5G a costo zero durante il Black Friday

La proposta mette a disposizione di tutti gli abbonati chiamati senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 150 Giga per navigare in internet. Il costo di questa tariffa sarà di soli 9,99 euro ogni mese, con la necessaria aggiunta da parte degli abbonati di una quota una tantum il cui valore è sempre pari a 9,99 euro.

I clienti che attivano la Giga 150 in questo giorno così come nei successivi, avranno inoltre una sorpresa non da poco. Iliad, infatti, mette a disposizione di tutti i suoi clienti la tecnologia 5G a costo zero. In controtendenza rispetto a quella che è l’attuale strategia commerciale di TIM, Vodafone e WindTre, gli utenti potranno navigare con le velocità massime di rete senza alcuna spesa aggiuntiva.

Per il 5G ci sono altre garanzia, sempre legate all’attivazione della Giga 150. Insieme alla tecnologia, infatti, Iliad assicura agli abbonati investimenti sempre più mirati per ampliare sempre di più in prospettiva futura la sua copertura delle reti sul suolo nazionale. La copertura totale del territorio con le sue reti 5G dovrebbe essere realtà già entro la fine dell’anno o, con tempi relativamente ristretti, entro la prima parte del prossimo 2024.