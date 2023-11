La tecnologia è sempre più parte delle nostre vite e le nostre auto non sono ovviamente escluse. Le funzionalità offerte da Android Auto sono estremamente utili per garantire un’esperienza di guida più tecnologica e fluida. Ma cosa fare se il nostro veicolo non è dotato di Android Auto?

Se non riuscite a rinunciare al vostro smartphone e alle funzionalità offerte da Android mentre siete nel vostro veicolo, se anche questo non è predisposto per Android Auto, potete sopperire a questo inconveniente collegando il vostro cellulare al display della macchina.

Ecco come avere Android Auto

In questo modo tutte le App presenti sul vostro smartphone saranno immediatamente disponibili sul display della vostra auto. Attraverso questo metodo sarà possibile usufruire di app come Google Maps o una delle applicazioni utili per la navigazione. Questo è un ottimo modo per avere a propria disposizione app di navigazione sempre aggiornate e gratuite, ottime sostitute dei navigatori presenti nelle auto che spesso non forniscono l’efficienza necessaria. Una volta che collocato il proprio smartphone all’auto sarà anche possibile inviare SMS e parlare a telefono tramite i comandi vocali.

Quindi, per poter avere le funzioni di Android Auto anche quando questo non è presente sulla vostra vettura bisogna prima di tutto assicurarsi di avere uno smartphone compatibile con l’app di Android. A questo punto bisogna scarica l’app sul proprio smartphone da Google Play Store. Una volta collegato, come detto, il proprio dispositivo al display della vostra auto (tramite cavo USB o connessione Bluetooth), bisogna seguire le istruzioni che compaiono sul display dello smartphone per configurare Android Auto.

Una volta effettuati questi passaggi basta avviare sul proprio smartphone Android Auto ed eseguire le istruzioni per poter utilizzare le app senza problemi. La procedura anche in questo caso è semplice ed intuitiva. In questo modo, è possibile accedere anche ad alcune funzionalità di Android Auto che non sono disponibili su alcuni veicoli. Tra queste troviamo, ad esempio, le funzioni che permettono di navigare o anche quelle che permettono di sfruttare funzionalità legate all’ascolto musicale e alla gestione delle chiamate. Questa possibilità è davvero molto utile e permette a milioni di automobilisti di vivere al meglio la propria esperienza di guida, con sistemi che fino a qualche tempo fa non esistevano per nulla.