Mentre utenti ed appassionati aspettano di scoprire quali saranno per il mese di dicembre i prossimi giochi gratuiti inclusi nella piattaforma per tutti gli utenti iscritti a Play Station Plus Extra e Premium, arriva la notizia che ben 11 titoli già presenti verranno eliminati.

Play Station Plus: addio ad 11 giochi

La notizia lascia un po’ senza parole gli appassionati, anche se proprio nel mese di novembre sono arrivati su Play Station Plus, sia Extra che Premium, i nuovi titoli previsti per questo mese. Inoltre, come già anticipato, stanno anche per arrivare nuovi giochi per gli inizi di dicembre.

Per il momento gli utenti della community, esplorando il catalogo di Play Station Plus hanno scovato 7 dei giochi gratuiti che presto lasceranno il catalogo. Come già detto questi titoli potrebbero essere rimossi già a partire dalle prossime settimane. Scopriamo insieme quali sono i 7 giochi che presto diranno addio alla piattaforma:

Damascus Gear: Operation Tokyo HD Edition

The Escapists 2

Foreclosed

Yakuza 6 e 7

Caladrius Blaze

Legends of Ethernal

Shadow of War

Friday the 13th

El Hijo – A Wild West Tale

Shadow of Mordor

Come anticipato, sono stati gli utenti a scovare questi titoli. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da Sony, sul suo blog o tramite post ufficiali, che comunichino maggiori dettagli riguardo queste imminenti rimozioni. Si tratta di addii decisamente a sorpresa, soprattutto considerando che Play Station Plus per il suo servizio di abbonamento aveva già annunciato, nelle scorse settimane, la rimozione di alcuni giochi dalla piattaforma.

Ricordiamo che fin tanto che sulla piattaforma i titoli saranno disponibili è ancora possibile scaricarli e beneficiare di questi gratuitamente. In attesa di maggiori aggiornamenti ufficiali ricordiamo anche, a tutti gli appassionati, che per Play Station Plus sono disponibili alcuni interessanti sconti in vista del Black Friday. Le offerte riguardano chi non è ancora iscritto ed è interessato a provare uno dei due piani disponibili, Extra o Premium. Purtroppo, non ci sono offerte dedicate agli utenti che sono già iscritti al servizio. Questi, infatti, e non ci sorprende, non hanno reagito molto bene a questa decisione sentendosi “trascurati” dalla piattaforma a cui hanno deciso di affidarsi per la loro esperienza di gioco.