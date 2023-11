Il mese di novembre è finito e fra qualche giorno comincerà l’ultimo di questo anno. Dicembre porta con sé lo spirito del Natale e tantissime novità per gli appassionati di serie tv e film. Su Netflix verranno aggiunti titoli nuovi e altri personaggi faranno il loro ritorno.

Tra questi ci sono serie in particolare che non dovreste perdere e che forse vi appassioneranno. Sono tre generi ben distinti che potranno accontentare qualsiasi utente che abbia un abbonamento Netflix.

Da non perdere a Dicembre su Netflix

La prima storia raccontata su Netflix ha un’impronta romantica e drammatica, la seconda invece è il ritorno di un personaggio che lo scorso Natale ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo finale. L’ultima è uno spin off, di una delle più importanti e apprezzate serie tv di tutta la piattaforma.

Uno splendido errore

Manhattan Jackie Howard è una quindicenne che ha perso da poco la sua famiglia in un tragico incidente. Ora è costretta ad adattarsi ad una vita che non le appartiene in Colorado, vivendo con una tutrice e altri 8 ragazzi molto eccentrici. Nonostante cerchi in tutto i modi di vivere al meglio questa nuova realtà che non le appartiene, continua ad avere il sogno di andare a studiare in una delle università più prestigiose d’America. Nel frattempo, il suo cuore comincerà a provare emozioni per i giovani fanciulli della famiglia, tutti eventi un carattere completamente differente. Riuscirà a trovare un equilibrio? Di chi si innamorerà follemente? Questa serie Netflix potrebbe piacervi molto.

Odio il Natale: stagione due

Se avete visto l’anno scorso la prima stagione di Odio il Natale, voi allora è parecchio tempo che vi chiedete chi abbia bussato alla porta della protagonista alla fine dell’ultimo episodio. Da quella sera è passato ormai un anno e Gianna non è più una ragazza single. Per la prima volta nella sua vita, con l’avvicinarsi delle festività, sembra abbia trovato finalmente un motivo per sorridere. A causa di un errore, la sua relazione andrà in frantumi, ma il passato farà il suo ritorno proprio durante la cena della Vigilia. Chi sarà la nuova fiamma? Questa serie tv italiana di Netflix in realtà è un remake e se dovesse seguire lo stesso filologico molti sapranno già come andrà a finire la storia. Sarà l’ultima stagione o continueranno? Staremo a vedere.

Netflix riporta sullo schermo Berlino

Uno spin-off farà il suo debutto su Netflix, raccontando meglio il personaggio di Berlino, il protagonista più frizzante della fortunata serie La Casa di Carta. Una nuova gang lo accompagnerà nella storia, con storie mai conosciute e avventure travolgenti che lasceranno gli spettatori a bocca aperta. La guarderete? Chi ha amato la serie originale non potrà assolutamente non guardarla!