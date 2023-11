Il 2023 è stato caratterizzato da una vera e propria esplosione di ChatGPT, ovvero il chatbot ideato da OpenAI. Questo sistema ha sicuramente semplificato la vita di moltissimi utenti web e ha permesso alla tecnologia AI di fare grandissimi passi avanti. Già a partire da GPT-3 ChatGPT è riuscito a creare un sistema molto ampio di apprendimento e di tutoraggio virtuale. Ora però è arrivato il nuovo ChatGPT 4 e l’ultima versione promette di essere ancora più potente ed aggiornata di quella precedente. L’unica pecca del sistema è che è a pagamento e quindi non accessibile a tutti. Un esperto del settore ha però individuato alcuni passaggi per poter usufruire del chatbot gratuitamente. Scopriamo insieme quali sono questi passaggi.

ChatGPT 4 può essere usato gratuitamente?

Sono tanti gli utenti incuriositi dal nuovo chatbot ChatGPT 4 di OpenAI, ma solo alcuni di questi utenti hanno poi effettivamente potuto provarlo. Il motivo? Per poter utilizzare la versione aggiornata del chatbot è necessario pagare un abbonamento che può essere mensile oppure annuale.

C’è però chi ha trovato un modo semplice, veloce e soprattutto gratuito per permettere a tutti di poter usufruire di ChatGPT 4. Infatti, l’esperto influencer tecnologico @frangipani_social_media con un video pubblicato in rete ha mostrato come è possibile ottenere il chatbot gratuitamente.

La prima cosa da fare per poter procedere è aprire il vostro motore di ricerca e cercare nella barra di ricerca in alto il sito textcortex.com. Subito dopo bisogna procedere cliccando su “Aggiungi al Browser”. Con questi passaggi avrete a vostra disposizione l’estensione in questione. I passaggi fin qui sono molto semplici e non comprendono un grosso impegno. E arrivati a questo punto possiamo dire che il gioco è fatto. Infatti, sarà proprio questo tool appena installato a permettere a tutti gli utenti che lo avranno aggiunto di utilizzare gratuitamente ChatGPT 4, l’ultima versione del chatbot di intelligenza artificiale generativa ideato da OpenAI.

Con questo semplice trucco sarà dunque possibile avere sempre a propria disposizione, e soprattutto gratuitamente, i servizi offerti dal programma di AI. C’è da dire che esistono sul web anche diverse alternative a ChatGPT. Tra queste troviamo Google Bard, il sistema AI molto utile soprattutto per la creazione di testi su vari argomenti di alta qualità. Oppure c’è Microsoft Bing Chat ferrato soprattutto sul versante dei chatbot personalizzati. Queste due opzioni sono sicuramente le più conosciute. Ci sono poi altri sistemi meno noti, come ad esempio YouChat, Sage, NeevaAI, Rasa, ClaudePerplexity AI e Jasper.ai. Tutti questi sistemi AI sono tutti gratuiti e caratterizzati da diverse peculiarità.