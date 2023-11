Con Unieuro Natale arriva in anticipo e, come ogni anno, non delude mai. A partire dalla settimana del 26 Novembre 2023, avremmo la possibilità di usufruire di nuove ed incredibili promozioni assolutamente da non perdere.

Si tratta di sconti a tempo limitato, per questa ragione non sappiamo fino a quando esse saranno ancora disponibili.

A tal proposito di seguito ve ne riportiamo alcune delle più convenienti e che stanno suscitando maggior successo tra le persone e sul web:

AirPods 2. Scontato del 32% , a soli 99,99 euro . Per un risparmio di ben 149 euro sul prezzo di listino;

Aspirapolvere Dyson V8 senza filo . A 299 euro invece che 399 euro, prezzo originale. Ben 100 euro netti risparmiati;

Xiaomi Redmi Smart Band 2. In offerta a 22,99 euro invece che 34,99 euro, prezzo di listino.

Unieuro: le offerte non finiscono qui !

Ma le offerte Uniero non sono finite qui. Per tutti gli appassionati di informatica che sono alla ricerca dell’occasione del momento, abbiamo:

Acer Aspire 3. – Schermo da 15,6 pollici ;

– Pocessore Intel Core i5-1135G7;

– RAM di 16 GB .

Disponibile al vantaggiosissimo prezzo di 549.90 euro , invece che di 699 euro.

Monitor da gioco Samsung Odyssey G3 da 27 pollici. Scontato del 37% , in offerta al prezzo di 187 euro , invece di 299,90 euro, prezzo originale;

Acer Nitro QG1 da 27 pollici. Al prezzo di 129,99 euro , invece di 169,99 euro.

Lenovo L24i da 24 pollici. In offerta a 119 euro, invece di 159,99 euro.

Per tutti gli altri sconti e le offerte del momento potete consultare il sito ufficiale di Unieuro, su cui sarà possibile trovare tutti i volantini con e i prodotti in promozione.

Insomma cosa aspettate!