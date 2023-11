iMessage lo sappiamo bene è un client di messaggistica proprietario di casa Apple che da sempre è stato chiuso e protetto nella corte appunto dei device della mela, quest’app infatti da sempre utilizzabile solo sui device iOS, almeno fino a questo momento, Nothing Phone 2 infatti sembra aver rotto questo dogma ricevendo qualcosa di impensabile fino a qualche mese fa, ovvero il supporto ad iMessage, scopriamo insieme il perchè.

Innovazione e necessità

Al momento questa possibilità è prevista solo ed unicamente per Nothing Phone 2, smartphone che fin da subito si è mostrato aperto a rivoluzioni varie ma mai nulla del genere, questa opzione sarà disponibile solo in: Usa, in Canada, nel Regno Unito e nei Paesi Ue.

Il meccanismo trovato e sfruttato è davvero scaltro, sarà infatti possibile scaricare l’app Nothing Chats dal Play Store, all’interno della quale potrete autenticarvi con le credenziali Apple o crearne di nuove, al resto ci penserà il gateway creato da Nothing che sfrutta la piattaforma Sunbird, utilizzando alcuni Mac Mini dislocati in America e Europa si avrà l’intermediazione, in tal modo gli iPhone riceveranno messaggi come se fossero stati inviati da iMessage.

L’utilizzo di questo gateway a detta di Nothing è nobile, infatti in USA gli iPhone sono molto diffusi e roccano picchi che invece non si hanno nel resto del mondo, nella fascia di età compresa tra i 13 e i 19 anni l’uso di iPhone e di iMessage è quasi emblema di uno status sociale che alle volte ha portato anche a discriminazione, ecco perchè Nothing vuole erodere questo schema sociale.

Apple al momento non ha mosso un dito verso questa iniziativa, non è da escludere però che possa chiedere a Google di rimuovere Nothing Chats dal Play Store.