EVGA è una società leader nel settore dell’informatica e tecnologia in Nord America, specializzata nella produzione di schede grafiche NVIDIA. La loro attenzione all’innovazione intelligente, alla conoscenza del mercato e alla tempestività nella risposta alle esigenze del mercato li ha portati ad essere il partner autorizzato di NVIDIA in tutto il Nord America. La sede centrale di EVGA si trova a Brea, in California, ma la società ha una copertura globale con uffici a Monaco, Miami ed Hong Kong. Grazie alla loro esperienza e alla loro presenza globale, EVGA è in grado di fornire soluzioni informatiche di alta qualità ai propri clienti in tutto il mondo.

Le sue schede grafiche sono le più apprezzate del settore. La EVGA GeForce RTX 2060 SC Gaming, ad esempio, è stata grafica progettata per soddisfare le esigenze dei giocatori e degli appassionati di computer. Solitamente il suo prezzo si aggira intorno ai 224 euro, ma solo per un periodo limitato su Amazon ha il costo di 206,63 euro.

Una scheda da prestazioni eccezionali

La scheda offre prestazioni di gioco di alto livello e può gestire risoluzioni fino a 7680×4320 pixel, donando un’esperienza di gioco immersiva e dettagliata. La combinazione di potenza di elaborazione grafica e funzionalità avanzate la rende adatta sia per giocatori, sia per gli appassionati di computer e i professionisti che richiedono elevate prestazioni grafiche.

La scheda EVGA fa parte della serie GeForce RTX 2060 SUPER ed è progettata con uno slot PCI Express 3.0×16. È importante notare che se il tuo computer ha già una scheda grafica installata nello slot PCI Express, dovrai rimuoverla prima di installare la nuova. La EVGA supporta tecnologie avanzate come Ray Tracing e DLSS, offrendo effetti visivi migliorati e prestazioni migliorare nelle applicazioni compatibili.

Prima di acquistare o installare la scheda grafica, assicurati di verificare la compatibilità con il tuo sistema, considerando la potenza dell’alimentatore, lo spazio fisico all’interno del case e la compatibilità della scheda madre. Dopo aver effettuato i controlli ti basterà completare il tuo acquisto su Amazon.