Il mese di novembre è quasi giunto al termine, ma le varie aziende del settore dello streaming si apprestano ad aggiornare i propri cataloghi multimediali. Tra questi, Netflix è sempre una delle piattaforme più apprezzate dagli utenti, grazie alla sua vasta proposta. Anche per dicembre, in particolare, l’azienda ha in serbo importanti novità. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Netflix si prepara ad aggiornare a dicembre il suo catalogo, ecco alcuni titoli

Fra circa dieci giorni entreremo nel mese di dicembre 2023 e, come già detto, i big del settore dello streaming aggiorneranno il proprio catalogo multimediale. All’appello non mancherà di certo Netflix, che si prepara a stupire tutti gli utenti. Come sempre, tra i nuovi titoli in arrivo ci sono film e serie tv di successo e piuttosto attese dal pubblico.

Una di queste è senz’altro Berlino, la nuova serie tv spin-off di La Casa di Carta e dedicata per l’appunto alle origini del personaggio di Berlino. Non mancheranno poi nuovi titoli dedicati ai più piccini, come il nuovo film di animazione Galline in Fuga: l’alba dei nugget. Per il momento, comunque, Netflix ha rivelato soltanto alcuni dei titoli in arrivo il prossimo mese. Per ora ve li elenchiamo qui di seguito, ma vi terremo aggiornati non appena arriveranno nuove notizie sugli altri titoli in arrivo.

Film in arrivo su Netflix a dicembre

• IL MONDO DIETRO DI TE

• GALLINE IN FUGA: L’ALBA DEI NUGGET

• FACCIA A FACCIA CON L’ETA: CONVERSAZIONI CON UN TERRORISTA

• MAESTRO

• REBEL MOON – PARTE 1: FIGLIA DEL FUOCO

Serie tv in arrivo su Netflix a dicembre

• UNO SPLENDIDO ERRORE

• ODIO IL NATALE S2

• UNDER PRESSURE: VERSO I MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE

• BERLINO