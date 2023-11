L’aumento dei costi delle bollette del gas e della luce ha finalmente subito un rallentamento, ma comunque i parametri non sono rientrati nella “norma”. In molti stanno ancora cercando di trovare delle soluzioni, cambiando le proprie abitudini, e modificando il proprio stile di vita per ridurre le spese energetica e risparmiare. C’è chi acquista apparecchi con sistemi ecologici e chi tende a spegnere qualsiasi cosa abbia in casa, soprattutto se possiede una spia luminosa. Un errore però che non si dovrebbe fare è disattivare il modem, a prescindere da quanto sia cara la bolletta. I danni sarebbero di più dei benefici ed ora vi spieghiamo esattamente il perché.

Motivi per il quale sarebbe meglio lasciare il modem acceso

Esistono dispositivi che non andrebbero mai spenti, anche se crediamo che così risparmieremmo energia. È vero che disattivando tutti gli elettrodomestici compreso il modem durante le ore notturne si potrebbe risparmiare qualcosa, ma quest’ultimo andrebbe evitato. Il motivo è che in tal modo potrebbe capitare di perdere qualche aggiornamento importante riguardante la sicurezza e potrebbe accadere un danneggiamento del dispositivo, con conseguente rallentamento di connessione.

Quasi tutte le società che offrono servizi Internet consigliano di lasciare i router accesi 24 ore su 24. Oltre gli aggiornamenti, spegnerli potrebbe causare alcune problematiche anche sulla linea, al quale verrebbero segnalati dei guasti. Avere poi una rete Internet poco stabile porterebbe ad una diminuzione della qualità della connessione a banda larga, oltre a provocare una lentezza che darebbe sicuramente fastidio nel caso in cui, durante le ore diurne, si lavori con il proprio computer a casa. Qualunque cosa si faccia, quindi è meglio lasciar perdere il modem, quella lucina accesa non farà tanta differenza.