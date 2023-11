WhatsApp rafforza sempre di più la sua leadership nel campo della messaggistica istantanea. Nel corso di queste ultime settimane la chat ha introdotto una serie di novità molto importanti con l’obiettivo di rendere la piattaforma di casa Meta sempre più a forma di ogni singolo utente.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi su iPhone e Android

Nel novero degli upgrade che WhatsApp ha introdotto in queste settimane, la funzione per la modifica dei messaggi già inviati è stata particolarmente accolta con grande enfasi da parte del pubblico. Tutti coloro che hanno un profilo attivo sulla piattaforma ora potranno cambiare i messaggi, anche nel momento successivo alla loro condivisione.

Per cambiare un messaggio sarà necessario effettuare una serie di passaggi. In primo luogo, sarà necessario evidenziare il messaggio da modificare. Successivamente su questo messaggio sarà necessario effettuare il tap sul testo e sul menù a tendina che si verrà ad aprire, gli utenti dovranno cliccare sulla voce di modifica. A questo punto sarà possibile cambiare il testo in analisi ed effettuare un nuovo invio.

I destinatari di questi messaggi non potranno in alcun modo vedere il testo in maniera originaria, ma avranno al tempo stesso una notifica che li avviserà dell’avvenuta modifica del testo.

Questo aggiornamento di WhatsApp sarà presente sia su iPhone che su Android. Attraverso questa novità non sarà quindi necessario eliminare un messaggio dinanzi ad un ipotetico errore di forma. Questo strumento garantirà inoltre agli utenti un’arma in più per rendere le conversazioni sempre più libere da ogni eventuale incomprensione.