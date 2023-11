Offerta esclusiva per tutti gli utenti che vogliono approfittare dell’Amazon Black Friday per mettere le mani su un paio di cuffie più uniche che rare, parliamo infatti delle Realme Buds Air 3 Neo, prodotto di fascia bassa che oggi viene venduto ad una cifra davvero unica.

Gli utenti che non vogliono spendere troppo, ed essere comunque sicuri di avere tra le mani un paio di cuffie che riescono a garantire una buona qualità del suono, mantenendo la piena compatibilità con qualsiasi device in commercio, data la connettività bluetooth 5.2, con cancellazione del rumore con intelligenza artificiale, compatibilità con Dolby Atmos, ed elevata qualità del suono.

Amazon Black Friday, l’offerta è davvero speciale

Offerta più unica che rara per acquistare le cuffie di casa Realme, le Buds Air 3 Neo sono disponibili su Amazon ad un prezzo finale di soli 22,99 euro, con un risparmio che supera le aspettative dei consumatori, se pensate che fino a poco tempo fa si sarebbero spesi 29,96 euro per il loro acquisto. PREMETE QUI per acquistarle su Amazon.

Nell’eventualità in cui non le conosciate in maniera approfondita, ricordiamo essere cuffie in-ear wireless, ovvero senza fili, in confezione si trovano tutte le tipologie di gommini per rendere il massimo compatibili con gli utenti, mentre il lip design le rende estremamente ergonomiche (lo troviamo anche nella custodia). Supportano, infine, la ricarica rapida che permette di godere di 120 minuti di autonomia con il solo collegamento di 10 minuti.