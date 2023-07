Il colosso americano Apple sta continuando i lavori sulla realizzazione dei suoi prossimi smartphone di punta. Ogni anno, l’azienda si ingegna per portare qualcosa di nuovo che possa attirare l’attenzione degli utenti. A quanto pare, i nuovi iPhone 15 stupiranno la concorrenza anche dal punto di vista del design. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, i nuovi device potranno vantare la presenza di due nuove inedite colorazioni.

iPhone 15, i nuovi smartphone di punta di Apple avranno delle colorazioni inedite

Sembra che la prossima serie di smartphone di casa Apple stupirà non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista estetico. Come già accennato in apertura, infatti, sembra che l’azienda abbia intenzione di introdurre delle nuove colorazioni sui prossimi iPhone 15. A rivelarlo, in particolare, è stato il sito web macrumors.com, già noto per aver rivelato in passato informazioni veritiere.

Secondo quanto riportato sul sito, Apple avrebbe dunque intenzione di portare ufficialmente una nuova colorazione sui modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Sul sito si parla di una sfumatura di cremisi. Si tratterebbe quindi di una nuova tonalità di rosso scuro. Il team di macrumors.com, ha inoltre realizzato una immagine renders.

Osservandola, possiamo dunque dare uno sguardo a come dovrebbero essere i nuovi smartphone con la nuova colorazione rosso scuro. Dal renders in questione, sembra che il frame laterale e il modulo fotografico avranno una rifinitura lucida. Discorso diverso, invece, per la backcover che sembra avere un rifinitura opaca. Per i modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus, invece, sembra che sarà disponibile un’altra colorazione. Si tratterebbe di una tonalità tendente al verde chiaro.