Rilevate nuove ed interessanti informazioni circa il prossimo Smartphone Samsung Galaxy S24 che tutti stavamo aspettando. Il nuovo Samsung sarà disponibile nelle versioni Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra, riconoscibile dal design rinnovato e privo di curve.

Il cellulare resterà in gran parte fedele al suo predecessore Galaxy S23, ma con l’aggiunta di qualche elemento caratteristico tipico del suo nuovo design.

Ma vediamo meglio quali sono state le modifiche apportate.

Samsung Galaxy S24, tutti i modelli e le prossime versioni

In questi ultimi giorni sono state rilasciate le protezioni schermo dei Samsung Galaxy S24 in tutte le sue versioni, esse forniscono così un quadro completo di come appariranno i nuovi display.

Tutta la gamma dei nuovi S24 disporrá di schermi piatti. In particolare, i modelli Basic e Plus avranno i bordi più arrotondati, mentre il modello Ultra si presenterà più squadrato.

Questa particolare scelta di design, segna cosi un allontanamento da i display più curvi ai lati che hanno, da sempre, caratterizzato i modelli Ultra dei Samsung Galaxy degli anni passati.

Mentre, come appunto ribadito, gli altri tre modelli dell’S24, invece, manterranno i bordi ricurvi quasi identici, in termini di spessore e di stile, a quelli dei loro predecessori.

Dunque, eventuali rivisitazioni di design per queste versioni, saranno visibili solamente da occhi più attenti. Tuttavia, questi sono solo alcuni particolari di cui siamo venuti a conoscenza. Nulla ci impedisce di pensare che potrebbero esserci altre importanti novità di cui, al momento, non siamo ancora a conoscenza.

Ricordiamo che il lancio ufficiale dei nuovi smartphone Galaxy S24 avverrà nel Gennaio del 2024. Quindi non ci sarà da aspettare ancora tanto !