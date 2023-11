Netflix, le prime 3 SERIE TV da guardare assolutamente

Come potete notare aprendo Netflix, c’è una classifica ben precisa con tutti i titoli in bella mostra. In base alle visualizzazioni, questi si posizionano tra i vari posti disponibili, dal primo fino al decimo.

Nei primi tre ci sono delle produzioni che di certo piaceranno a tutti per via dell’impatto che stanno avendo.

Netflix distrugge la concorrenza con queste tre serie TV che non potete non guardare

Al primo posto, come in molti avranno avuto modo di vedere sfogliando Netflix durante gli ultimi giorni, c’è una nuova serie. In realtà si tratta di una vecchia conoscenza che arriva con un nome nuovo, affine a quello precedente: il primo gradino del podio è di Suburraeterna.

Le avventure della malavita romana, tra intrecci e miscugli di ogni genere, riprendono proprio da dove si erano fermate. Spadino, fuggito a Berlino dove ha trovato un nuovo amore abbandonando la sua famiglia Anacleti, si ritrova a dover combattere con il passato dopo un evento che stravolgerà i suoi piani. Mentre gli Anacleti dominano a Roma senza concorrenza, c’è qualcuno che ha voglia di invertire la tendenza provocando una vera rivoluzione. Tutto partirà da qui, per una serie di eventi che vi terranno incollati alla TV.

Al secondo posto ecco una vecchia conoscenza, probabilmente al pari di Suburra. Si tratta di The Crown, serie che racconta i celebri eventi legati alla famiglia reale inglese.

Il terzo posto è occupato invece da una nuova produzione che a quanto pare sta riscuotendo un gran successo. Si tratta de Il codice del crimine. Più utenti stanno dando attenzione a questa nuova serie TV, nella quale degli agenti federali dovranno essere molto creativi al fine di indagare su una rapina dai caratteri colossali. La storia vedrà due agenti fare coppia per la prima volta.