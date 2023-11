Truffa GRAVISSIMA porta via soldi dai conti con un messaggio

State molto attenti a tutto ciò che arriva tramite e-mail, visto che si può tramutare in una vera e propria trappola. Una truffa del genere può essere ricorrente, per cui cercate di istruirvi quanto più possibile.

Il messaggio in basso quindi è una truffa e sono migliaia gli utenti in Italia che l’hanno ricevuto. Bisogna stare attenti e soprattutto ai link che si trovano alla fine del messaggio.

Cliccando su di essi invece ci si ritroverà a fare i conti con un portale all’apparenza ben elaborato che non farà altro che richiedere ai clienti delle informazioni. In questo modo queste finiranno nelle mani dei malviventi che potranno così farne ciò che vogliono.

Qui in basso vi lasciamo il messaggio incollato, in modo da fornirvi un metro di paragone giusto per scansare una truffa pericolosissima. Ecco il testo:

“Benvenuto nel nuovo Pantheon!



Bonus di corrispondenza pari al 100% fino ad una somma di 500€ oltre ad ulteriori 200 giri gratis!



I 200 giri gratuiti saranno concessi in un arco pari a 10 giorni, e ci saranno 20 giri gratuiti accreditati sugli account tutti i giorni.

Bonus di ricarica Casinoly durante il weekend!

Casinoly Casino regala un bonus di ricarica e tanti giri gratuiti la domenica ai clienti più fedeli.

Il bonus di ricarica include al suo interno anche un bonus del 50% fino a 700€ e 50 giri bonus.

I giri gratuiti della domenica forniscono 100 giri gratuiti, ma richiedono una puntata minima di 800€.

Scopri un tesoro di bonus su Casinoly – la destinazione di gioco definitiva!“