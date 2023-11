Il prossimo 17 gennaio si terrà la presentazione della famiglia Galaxy S24, i nuovi smartphone top di gamma realizzati da Samsung. In attesa di poter scoprire ufficialmente il segreti dei device, dobbiamo affidarci alle indiscrezioni che stanno emergendo in questi giorni.

Secondo un nuovo report, la famiglia Galaxy S24 sarà composta da tre device: S24, S24+ e S24 Ultra. Samsung, quindi, non cambierà approccio rispetto al passato ma, per fortuna, possiamo scoprire qualche dettaglio della scheda tecnica e sulla finestra di lancio di tutti e tre i flagship.

Il 17 gennaio, come preannunciato, si terrà la presentazione e nella stessa data, Samsung aprirà i preordini. Le spedizioni vere e proprie per i preordini avverranno tra il 26 e il 30 gennaio mentre la disponibilità nei negozi fisici si avrà a partire dal 30 gennaio.

Svelate tantissime novità tecniche sulla famiglia Galaxy S24 che sarà presentata da Samsung il prossimo anno

Tutti gli utenti che acquisteranno un Galaxy S24 o un S24+, si troveranno di fronte allo stesso device, ma con un display di diagonale diversa. Le dimensioni non sono ancora note ma certamente la variante Plus potrà contare su qualche pollice in più.

Entrambi i device saranno caratterizzati da un pannello che sarà un Dynamic AMOLED 2x LTPO dotato di un refresh rate da 120Hz. Si tratta di una soluzione di altissima qualità che garantirà un’ottima resa per la fruizione dei contenuti multimediali.

Samsung ha optato per due System-on-Chip differenti, che saranno equipaggiati sui device a seconda del mercato di riferimento. Negli USA arriverà la versione con chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mentre in Europa dovrebbe debuttare quella con SoC Exynos 2400. Il sistema potrà contare su fino a 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, mentre il sistema operativo presenterà l’interfaccia proprietaria OneUI 6 basato su Android 14.

Passando al comparto fotografico, l’ottica principale sarà da 50MP a cui si affiancherà un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP dotato di zoom ottico 3x. La fotocamera frontale, invece, sarà da 12MP ottimizzata per i selfie. Infine, la batteria sarà da 4.700mAh per il Galaxy S23 mentre arriverà a 4.900mAh per il Galaxy S23+ con supporto alla ricarica rapida a 45W per entrambi.