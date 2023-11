Tutti hanno sentito parlare almeno una volta nella vita del tetano e della sua incredibile pericolosità.

Si tratta infatti di una gravissima malattia causata dal batterio Clostridium tetano, ovvero batteri che riescono a penetrare nel corpo attraverso ferite della pelle.

Questi batteri finiscono poi nel ridurre la tetanospasmina, ovvero una pericolosa neurotossina che colpisce le aree motorie ed il sistema nervoso. La malattia ha conseguenze davvero temibili come: spasmi muscolari involontari, rigidità muscolare (soprattutto della mascella) e difficoltà nel deglutire.

Ruggine e Tetano: Sfatiamo qualche mito

Ma è vero che il tetano si trasmette con la ruggine?

Tenetevi forte, perché la risposta è… Assolutamente No.

Al contrario di quanto si pensa da sempre, la ruggine non è la causa del tetano.

In quanto i batteri infetti, in genere, si trovano in aree ricche di materiale organico in decomposizione solitamente di origine animale. Materiale in cui è possibile trovare anche oggetti arrugginiti. Ma presa singolarmente la ruggine non ha nulla a che vedere con il tetano.

Tuttavia, esso resta comunque una malattia attualmente piuttosto rara e per cui esistono davvero numerosi trattamenti medici per combattere l’infezione, oltre ad un vero e proprio vaccino per prevenirlo. Inoltre, esiste un vaccino per prevenire la malattia.

Negli Stati Uniti, per esempio, i casi di tetano segnalati sono diminuiti di oltre il 95% dal 1947 e le morti sono diminuite di oltre il 99%.

Dunque non c’è assolutamente da aver paura.

Quindi se vi capita di imbattervi in un oggetto arrugginito, dormite pure sonni tranquilli, non è così che si trasmette la malattia. In più, la medicina ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Il tetano può essere considerato quasi completamente debellato !