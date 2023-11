Con il DMA Microsoft permette a tutti i suoi utenti in Europa di disinstallare il browser Edge e disabilitare Bing dalla barra di ricerca. E non solo. Infatti, sarà anche possibile disattivare il feed di Microsoft Start e rimuovere gli annunci pubblicitari nell’aria dei widget. Il sistema, dopo gli aggiornamenti in arrivo, ricorderà anche tutte le scelte riguardo le app predefinite selezionate dagli utenti; quindi, se un utente seleziona Chrome come browser, Windows non può ripristinare Edge. Infine, la sincronizzazione di documenti ed impostazioni con l’account Microsoft ora sarà opzionale e per poterla effettuare il sistema operativo dovrà prima chiedere l’autorizzazione agli utenti per poter procedere. E questo è solo l’inizio.

Cosa cambia per Windows 11 con il DMA

Nel menù Start le app di sistema, che non possono essere rimosse (come, ad esempio, Esplora File) verranno indicate con un’etichetta apposita. Inoltre, è prevista anche l’introduzione di una pagina nelle “Impostazioni” che le elenca (Impostazioni> Sistema> Componenti di sistema). Al momento, inoltre, secondo quanto riportato da Microsoft quasi tutte le app preinstallate possono essere rimosse, ma con i prossimi aggiornamenti se ne aggiungeranno delle altre. Tra queste troviamo: Foto e Fotocamera, Cortana, Edge e Bing. Queste ultime due valgono solo per gli utenti dell’Unione Europea, le altre invece valgono per tutti gli utenti dotati di Windows 11.

Inoltre, Microsoft ha precisato che le modifiche avverranno facendo fede ai parametri riguardo le località scelte dagli utenti. Questi parametri vengono impostati durante il primo avvio del PC, ma possono essere modificati in qualsiasi momento (Impostazioni> Data/ora e lingua> Regione). Di conseguenza se un utente americano è interessato a rimuovere Edge potrebbe farlo impostando la località del proprio computer su uno dei Paesi europei coinvolti e procedere poi con la disinstallazione.

Le novità annunciate negli scorsi giorni da Microsoft interessano tutti i Paesi parte del cosiddetto Spazio economico europeo. La loro distribuzione sarà graduale tra i vari Paesi, ma Microsoft punta alla completa e stabile distribuzione già ad inizio del 2024. In ogni caso, la data limite entro cui Microsoft sarà totalmente in regola con quanto dichiarato dal DMA sarà il prossimo 6 marzo 2024. Nel frattempo, molte di queste modifiche verranno rese disponibili oltre che su Windows 11 anche sui dispositivi con installato Windows 10.