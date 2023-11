Non è mai troppo tardi, ma nemmeno troppo presto per parlare di iPhone, a nemmeno due mesi dall’uscita dei nuovi smartphone di casa Apple si parla già dei futuri iPhone 16, i quali almeno all’inizio sembrava dovessero portare una vera e propria rivoluzione segando il vero passo in avanti per i device di casa Apple ma che a quanto pare, dai primi leaks circolati in rete, potrebbero non mantenere la promessa.

La componente incriminata è il display, sul quale c’è da fare una precisazione, già nella serie 15, parlando del base e del Plus, il display sebbene introduca la Dynamic Island, ha un po’ deluso dal momento che non offre ne un refresh rate oltre i 60Hz ne l’always on, caratteristiche per un telefono prossimo ai mille euro dovrebbero essere pressoché scontate.

Ovviamente ci si aspetta che saltando una generazione più avanti, ogni componente vada incontro ad una evoluzione, cosa che non è successa con iPhone 15 e che a quanto pare non accadrà per iPhone 16, rispettivamente base e Plus.

I display inchiodati

Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, iPhone 16 e 16 Plus rimarranno da 6,12″ e 6,69″ ma soprattutto, rimarranno con l’attuale ed ormai anacronistico refresh a soli 60Hz, caratteristica che sicuramente privilegia la batteria ma che, per telefoni come detto prima, da mille euro o più, risulta assolutamente inadeguata, dal momento che sicuramente per un utente comune non fanno la differenza, ma allo stesso tempo in quanto ormai features standard dovrebbero essere presenti di partenza e non come Pro.

Non rimane dunque che attendere e scoprire se questi leaks si tramuteranno in realtà, Apple forse dovrebbe rivedere i propri piani, visto soprattutto il prezzo dei suoi device.