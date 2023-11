Oppo ha ufficialmente annunciato il rilascio di ColorOS 14, la nuova versione dell’interfaccia grafica, basata su Android, presente su tutti i dispositivi dell’azienda. Tantissime sono le novità effettivamente introdotte, atte a rivoluzionare completamente l’esperienza, riuscendo a renderla molto più smart e user-friendly, per gli oltre 600 milioni utenti attivi in tutto il mondo.

Oppo ColorOS 14: ecco tutte le novità

Scopriamo subito quali sono le principali novità introdotte con la ColorOS 14, in rilascio proprio in questi giorni per la maggior parte degli smartphone in commercio: