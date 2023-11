Hyundai: sarà possibile acquistare le auto su Amazon

Hyundai e Amazon insieme per una partnership decisamente unica e speciale, infatti a partire dal 2024, per il momento solamente negli Stati Uniti, sarà possibile acquistare le auto stando comodamente seduti sul divano di casa.

Direttamente dal Salone dell’Auto di Los Angeles è stata confermata una partnership che sa di speciale, infatti Amazon ha annunciato che inizierà a vendere sulla propria piattaforma le automobili di marchio Hyundai, con quest’ultima che ha nominato AWS fornitore di cloud e la promessa che dalla prossima generazione delle vetture potremo trovare Alexa built-in.

Hyundai e Amazon, una partnership strategica e unica

Il funzionamento sarà relativamente semplice: non sarà la casa produttrice a mettere le auto in vendita su Amazon, ma saranno gli stessi concessionari ad avere la possibilità di entrare di diritto nella piattaforma di e-commerce, offrendo così alla clientela un metodo più diretto ed immediato per accedere alla nuova auto online.

La transazione sarà rapidissima, con la possibilità di configurare la vettura come meglio si crede, oppure scegliere tra uno dei modelli già disponibili in pronta consegna presso lo stesso concessionario. Spetterà all’utente finale scegliere se farsi consegnare l’unità a domicilio, oppure prenotarla per il ritiro direttamente presso il suddetto, impostando anche l’appuntamento e l’orario più consoni alle proprie preferenze.

A partire dal 2025, come annunciato, tutti coloro che acquisteranno una vettura Hyundai potranno godere di Alexa come se fossero a casa propria, permettendo così di riprodurre musica, ascoltare podcast o audiolibri, ma anche impostare promemoria, aggiungere elementi alle varie liste, controllare la smart-home e similari, tutto dalla vettura e con il solo ausilio della voce.