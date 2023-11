BYD sta crescendo moltissimo, il 2023 è uno degli anni di maggiore successo per l’azienda leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici, con il sesto mese consecutivo di record di vendite. A partire da Gennaio, BYD è riuscita a vendere 2,37 milioni di unità, di cui 301’833 solo a Ottobre 2023, andando oltre, per la prima volta nella propria storia, le 300’000 unità nel corso di un singolo mese.

La crescita commerciale è stata il motore trainante del successo dell’azienda, diventando presto il numero uno al mondo nelle vendite NEV, e nella produzione di auto elettriche, in oltre 59 paesi. La domanda degli utenti della nuova gamma elettrica è davvero elevata, frutto anche dei numerosi investimenti portati avanti dall’azienda, infatti nei primi 9 mesi del 2023, BYD ha investito oltre 3,21 miliardi di euro nella ricerca e sviluppo, registrando un aumento della spesa del 129,42% rispetto allo scorso anno.

BYD, una crescita incredibile nel 2023

La capillarità sul territorio è un altro incredibile punto di forza di BYD, pensando infatti che ad oggi è presente in 58 paesi, in 6 continenti e 400 città, sia per raggiungere più rapidamente il cliente finale, che per abbattere le emissioni di CO2 per il trasporto di vetture e similari (con un decremento di 40 milioni di tonnellate di CO2 solo ad Ottobre 2023), parte integrante dell’obiettivo dell’azienda di “raffreddare la Terra di almeno un grado centigrado“.

Più nello specifico, considerando il mercato, europeo, BYD risulta essere presente in 19 paesi con 170 punti vendita, ed il lancio di ben cinque modelli di veicoli elettrici di nuova generazione. Un successo annunciato quello dell’azienda, un segnale che la passione e gli investimenti sono stati vincenti.