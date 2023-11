Con lo sviluppo tecnologico e l’avanzare dell’intelligenza artificiale la robotica sta trovano terreno fertile. In un contesto come questo sono tanti quelli che credono che molto presto potrebbe esserci una vera e propria invasione di macchine robot. Infatti, sono sempre di più i robot utilizzati in diversi settori della vita umana e a tal proposito Amazon ha deciso di rilasciare Astro, il suo personale robot in grado di fare la guardia di sicurezza.

Amazon Astro: il robot guardiano

Il colosso di e-commerce americano Amazon ha recentemente lanciato il suo primo robot. Si chiama Amazon Astro ed è stato assunto per fare la guardia di sicurezza. Sembra lo scenario di un film di fantascienza e invece è tutto vero. Astro presenta delle caratteristiche uniche nel suo genere, come un periscopio in HD e la visione notturna, dettagli che lo rendono perfetto per il ruolo di “guardiano”.

Inoltre, secondo i dati rilasciati da Amazon, Astro è in grado di pattugliare, e contemporaneamente mappare, un’area di circa 1.524 metri quadrati. E non solo, l’innovativo robot di Amazon può anche eseguire delle operazioni di routine programmate precedentemente. Tra queste troviamo ad esempio il muoversi in autonomia all’interno di una fabbrica per poterla sorvegliare. Inoltre, Amazon Astro può essere anche gestito manualmente, tramite l’utilizzo di un’applicazione. Tramite questa funzione, il proprietario dell’azienda in questione avrebbe la possibilità di collegarsi con il robot guardiano in qualsiasi momento e di conseguenza potrebbe controllarlo a distanza senza alcun problema.

Il sogno del colosso dello shopping sarebbe quello di vendere il suo Astro a tutte le aziende arrivando così a sostituire i guardiani umani. La versione business di Amazon Astro parte dal prezzo di 2.349,99 dollari. Inoltre, l’abbonamento che permette di gestire il robot guardiano ha un costo di 179 dollari mensili. In particolare, l’abbonamento è diviso in tre pacchetti ognuno dei quali prevede una funzione di versa. Il primo pacchetto garantisce la programmazione in precedenza delle mansioni quotidiane e del percorso che dovrà svolgere Astro ogni giorno ed ha il costo di 60 dollari al mese. il secondo invece serve per permettere ad Astro di salvare la cronologia dei video che registra durante la sua ronda di sorveglianza ed ha un costo di 20 dollari al mese. Infine, il terzo, per 99 dollari al mese, permette al proprietario di connettersi con Amazon Astro da remoto.