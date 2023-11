Prosegue indisturbato il roll-out del nuovo aggiornamento di Samsung One UI 6.0, la nuova versione dell’interfaccia grafica dell’azienda sudcoreana, basata direttamente su Android 14, pronta a portare tantissime novità a disposizione dei singoli consumatori.

Proprio quest’ultime, che vi abbiamo già raccolto in precedenti articoli, vedono rinnovati aspetti grafici, a partire proprio dal comparto fotografico e dell’editor foto, con incrementi anche nella sicurezza sui singoli smartphone (con la nuova dashboard per il controllo delle autorizzazioni, passando anche per il blocco automatico delle app), per finire con Bixby text call attivabile in un qualsiasi momento o Samsung Pass con l’accesso diretto tramite passkey.

Samsung One UI 6.0: l’aggiornamento arriva su questi device

A partire da oggi, 20 novembre, l’aggiornamento è in rilascio sul Samsung Galaxy S21, forte segnale dell’attenzione dell’azienda verso i clienti, avendo a tutti gli effetti lanciato la nuova versione su un modello di due generazioni fa, passando anche per i più recenti Galaxy A53 5G, Galaxy A13 5G, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, per i quali l’update sarà disponibile esattamente dal 27 novembre 2023.

Il rilascio è via OTA, ciò sta a significare che il download sarà automatico direttamente tramite la funzione preposta del sistema operativo. Nel caso in cui non venisse scaricato da solo, potrete forzare il download recandovi nella sezione stessa. Il caso più estremo, consigliato esclusivamente agli utenti esperti, è quello di effettuare subito l’installazione manuale scaricandola dal web, per poi importare la versione con il collegamento diretto al PC. Tutte soluzioni a breve termine, perché entro poco potrete comunque sfruttare le funzioni promesse.