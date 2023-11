Il Black Friday porta con sé interessanti sconti che aiutano gli utenti a mettere le mani su prodotti generalmente difficili da acquistare, se considerate appunto i prezzi attuali di listino. E’ questo il caso della candela profumata in giara grande a firma Yankee Candle, un elemento che oggi può essere acquistato con il 41% di sconto sul valore originario.

Yankee Candle è un brand famosissimo in tutto il mondo, proprio per la grande qualità delle candele, tutte realizzare con cura e posizionate all’interno di bellissime giare da esposizione in vetro. Sul mercato si trovano svariati modelli, il più grande, che è quello proposto in promozione, prevede una durata di circa 150 ore di utilizzo, un quantitativo incredibile che vi accompagnerà per moltissimo tempo.

Yankee Candle in promozione su Amazon

E’ arrivato il momento giusto per acquistare una Yankee Candle, una delle candele profumate più amate al mondo, oggi finalmente in forte sconto con una riduzione pari al 41% del prezzo di listino. Il valore più basso raggiunto recentemente era stato di ben 33,88 euro, il che impressiona ancora di più per la spesa finale attuale che corrisponde a 19,99 euro.

La profumazione proposta nell’articolo è la Christmas Magic, ideale per il periodo dell’anno in cui stiamo per entrare, ma sempre su Amazon potete trovare tantissime altre profumazioni a prezzi comunque vicini a quanto indicato. Le dimensioni della giara grande sono notevoli, in quanto raggiunge 10,7 x 16,8 centimetri, anche se comunque risulta facilmente posizionabile in una qualsiasi area della casa, così da poterne fruire pienamente senza problemi nel corso delle vostre festività natalizie.