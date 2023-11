Sono in molti quelli che stanno definendo la nuova innovazione Amazon il nuovo “Wall-E” dell’e-commerce. Infatti, Astro for business potrebbe, in un certo senso, rappresentare davvero una sorta di nuovo Wall-E. Questa volta si parla però di un robot reale e non del protagonista di un nuovo film d’animazione.

Qual è la funzione di Astro for business?

Con l’arrivo del suo robot, la piattaforma di shopping online sembra intenzionata a concentrarsi soprattutto sulle aziende. Infatti, non è la prima volta che si parla di Astro. Le prime informazioni a riguardo sono arrivate all’incirca nel 2021, ma a quei tempi Astro era stato pensato per essere un robot per famiglie. Ora invece la sua destinazione è diversa, dettaglio intuibile anche dal suo nome “for business”.

Questo nuovo modello di robot Astro, infatti, è stato ideato per agire nell’ambito della sicurezza per il settore business. Il lancio ufficiale ha avuto inizio a partire dal 15 novembre 2023. In questa data tutte le aziende negli Stati Uniti d’America possono acquistare il robot al costo di 2.349,99 dollari. Una volta effettuato l’acquisto le aziende possono poi lasciare Astro libero di poter automaticamente ricercare possibili situazioni sospette o di pericolo per l’azienda in questione. Infatti, Astro for Business dispone, tra le altre cose, anche di una fotocamera periscopica in HD dotata anche di visione notturna e di una vista live 24/7.

E non è tutto. Le aziende statunitensi che sono interessate alle funzioni di Astro e che hanno a disposizione la possibilità di sfruttarne i controlli da remoto avranno a loro disposizione tre piani di abbonamento. Tra questi troviamo, ad esempio, “Virtual Security” al costo di 99 dollari mensili. Questo abbonamento consente al robot Astro di notificare nel modo più rapido possibile la presenza all’interno dell’azienda per cui “lavora” di una persona sospetta o anche semplicemente lo svolgersi di attività che risultano essere poco familiari.

Per tutti coloro che sono interessati a questo argomento e vogliono saperne di più, sul portale Amazon ufficiale è presente una pagina dedicata ad Astro contenente tutte le informazioni utili riguardo il robot for Business. Vi invitiamo dunque a visitarla per poter ottenere maggiori dettagli a riguardo.