A quanto pare, ora fondere un computer in pochi secondi è diventato semplicissimo. Basta una semplice chiavetta USB una di quelle che usiamo di continuo. Questa particolare chiavetta però è diversa. Infatti, se inserita nel pc vittima di questo pessimo scherzo può arrivare a fonderlo, rendendolo inutilizzabile. La chiavetta si chiama USB Killer ed è stata realizzata da Dark Purple.

USB Killer contro i pc

Come funziona concretamente questa micidiale USB? Se consideriamo il suo aspetto, questa è esattamente uguale ad una qualsiasi USB. Questa piccola minaccia però, una volta inserita nella porta USB del computer è in grado di mandare ben 220 volt negativi al dispositivo.

Nel momento in cui la chiavetta viene collegata al computer, vittima di questo spietato trucco, un convertitore di tipo DC/DC carica i condensatori a -110 volt. Nel momento in cui viene raggiunta questa tensione il convertitore DC/DC si spegne e tutta l’energia viene scaricata all’interno del computer. Questo crudele processo viene ripetuto fino a quando l’hardware del PC risulta non più funzionante. Insomma, si arrende solo quando il computer vittima finisce completamente fuso.

Questo particolare attacco non è molto complicato e paradossalmente è proprio questo che rende difficile potersi proteggere da questa minaccia. L’unica cosa che è possibile fare per potersi tutelare è quella di non accettare chiavette USB da persone che non sono “fidate”. In ogni caso è importante evitare di inserire all’interno dei nostri computer chiavette USB che non sappiamo se sono sicure al 100% perché potrebbe essere una chiavetta Killer e potrebbe friggere completamente i nostri computer dall’interno.

Dark Purple dopo aver creato la prima pericolosissima versione ha ideato proprio recentemente una nuova versione della USB Killer 2.0 che è ancora più pericolosa di quella precedente. Quindi invitiamo tutti gli utenti a prestare particolare attenzione.

Inoltre, se purtroppo siete stati vittime di questo insidioso attacco, l’unica cosa che è possibile fare è affidarsi ad uno specialista tecnico. Questi, infatti, lì dove è possibile possono quantomeno recuperare alcuni dati contenuto sul disco fisso. Una magra consolazione che però permette ai malcapitati utenti di non perdere completamente tutti i dati e i file presenti sul computer vittima della chiavetta USB Killer.