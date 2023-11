WhatsApp ha da sempre messo al primo posto del suo organigramma la sicurezza degli utenti. Storicamente la piattaforma di messaggistica istantanea ha garantito agli utenti le migliori soluzioni per privilegiare la riservatezza di tutte le conversazioni. Tra le principali novità si ricorda ovviamente la crittografia end-to-end.

WhatsApp, la password arriva per gli utenti con la versione desktop

Come riportato dai leaker di WABetaInfo, gli utenti che si servono della chat non soltanto per la versione legata ai dispositivi mobili, ma anche per la versione desktop, avranno una garanzia ulteriore. Anche su WhatsApp Web infatti a breve sarà disponibile la funzione per la password secondaria, al fine di garantire sempre più protezione a tutti gli utenti.

In primo luogo, gli utenti che utilizzano WhatsApp sul dispositivo fisso avranno a loro disposizione una funzione di blocco schermo, che andrà ad attivarsi ogni qualvolta il computer entrerà in stato di standby o di modalità riposo.

Al tempo stesso, gli utenti, attraverso una scelta facoltativa da effettuare per mezzo del menù Impostazioni, potranno selezionare una password da associare alla funzione di blocco schermo. La password darà ulteriori garantire per evitare che le conversazioni presenti sul dispositivo fisso possano essere preda di occhi indiscreti o anche di eventuali sconosciuti in possesso – anche temporaneo – del dispostivo.

Sulla questione dei tempi di rilascio per questo upgrade, non ci sono ancora conferme da parte degli sviluppatori di WhatsApp. Ad ogni modo, l’attesa – sempre stando a quelle che sono le anticipazioni di WABetaInfo – non dovrebbe essere superiore a poche settimane.