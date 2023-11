Swiffer lavapavimenti è un panno umido da utilizzare appunto per igienizzare, nel modo più rapido e semplice possibile, le varie superfici che gli utenti si ritrovano a dover pulire all’interno della propria abitazione. Per utilizzarli al meglio è necessario possedere una scopa Swiffer, ma per il resto non sono necessari accessori di altro tipo.

Il set attualmente in offerta su Amazon prevede ben 72 panni umidi, tutti inseriti in una comoda scatola, facilmente raggiungibile dall’utente nel momento in cui andrà a poggiare direttamente all’interno della stessa la propria scopa. Da notare che nel prezzo indicato non è inclusa anche la scopa stessa, ma solo ed esclusivamente il set di panni.

Swiffer, il set di panni umidi

I panni umidi Swiffer sono oggi in fortissimo sconto su Amazon, il kit da 72 elementi da utilizzare per lavare senza problemi ogni superficie, anche un parquet (sebbene l’azienda abbia in commercio un prodotto specifico), può essere acquistato con un risparmio di circa 5 euro sul listino, grazie alla promozione Black Friday che riduce la spesa di 25 euro, fino a circa 20 euro definitivi da versare direttamente per l’acquisto.

Nei panni si può trovare una buona dose di detergenti che aiutano a combinare la forza attrattiva dei classici Swiffer, in termini di polvere catturata, con una approfondita igienizzazione degli stessi spazi che l’utente andrà a coprire con la propria scopa. Una volta terminata la pulizia il panno può essere gettato direttamente nell’indifferenziato, sebbene comunque gli stessi panni, come anticipato, sono realizzati al 36% con fibre completamente naturali, segnale di forte attenzione verso l’ambiente da parte della stessa azienda produttrice.