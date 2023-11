Arrivano una serie di importanti novità relativamente alla telefonia mobile. Una nuova norma inserita nella discussione parlamentare della Legge di bilancio costringerebbe TIM, Vodafone e WindTre a cambiare la loro politica commerciale. A partire dal 2024, infatti, ci potrebbe essere un clamoroso stop per le operazioni winback finalizzate alla portabilità del numero.

TIM, Vodafone, WindTre: un possibile addio alle offerte low cost

Nel corso di questi ultimi anni, le offerte operator attack hanno offerto agli utenti importanti occasioni di risparmio. Queste tariffe, infatti, hanno assicurato agli abbonati non soltanto prezzi da vero e proprio ribasso, ma anche soglie di consumo la cui estensione è pressoché illimitata, sia per la connessione internet che per le chiamate e gli SMS.

Le offerte operator attack con costi anche inferiore rispetto alla quota simbolica di 10 euro sono state strategiche sino a questo momento per TIM, Vodafone e WindTre anche per arginare la concorrenza degli operatori low cost che hanno basato la loro strategia commerciale su promozioni di listino dai costi ridotti. Tra questi operatori, Iliad su tutti ha ottenuto ampio riscontro da parte del pubblico.

In seguito all’annuncio di questa possibile novità in prospettiva 2024, si è aperto un dibattito molto ampio. Lo stop a tal genere di tariffe rappresenterebbe un’incognita tanto per gli utenti, tanto per i diversi operatori che dovranno ora pensare a nuove strategie commerciali. Critiche rispetto a questa misura prevista dal Governo con la Legge di bilancio sono state le associazioni di consumatori, che già prevedono costi più alti per le offerte di telefonia mobile.