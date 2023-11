La garanzia di Iliad sul campo della telefonia mobile in Italia può essere certificata dal numero di abbonati sempre crescente per il provider francese. Nel corso di queste settimane autunnali, il gestore ha messo a disposizione di tutti i suoi abbonati promozioni molto vantaggiose, tra cui spicca ovviamente la Giga 150.

Iliad, il 5G è sempre più presente ma il 3G è ai saluti

La Giga 150 è la classica ricaricabile di Iliad con un costo fisso pari a 9,99 euro. I clienti che scelgono questa promozione avranno chiamate no limits verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 150 Giga per la navigazione in internet. Una grande sorpresa per gli utenti che scelgono Iliad riguarda proprio la connessione internet, grazie alla disponibilità della tecnologia 5G. La connessione con le reti di ultima generazione per gli abbonati sarà disponibile completamente a costo zero.

Iliad sta spingendo sempre di più sul fronte del 5G, con l’obiettivo primario di potenziare le sue infrastrutture utili alle linee di ultima generazione. Gli investimenti che il gestore metterà in campo sotto questo punto di vista saranno sempre più ingenti e ciò comporterà per gli abbonati una rinuncia sul fronte dei servizi.

Proprio come già fatto da altri gestori, seguendo la scia già tracciata da TIM o Vodafone, per massimizzare gli investimenti sul 5G, Iliad darà presto seguito al suo processo di eliminazione delle linee 3G. La dismissione totale del 3G sarà effettiva una volta che tutto il territorio nazionale sarà raggiunto almeno dalle linee 4G.