A noi tutti capita ogni giorno di ricevere comunicazioni importanti da parte degli enti con cui ci interfacciamo ogni giorno, dalle nostre banche alle assicurazioni, tutto normale dal momento che ovviamente le comunicazioni e gli avvisi sono importanti.

Alle volte però può succedere che queste comunicazioni non siano ciò che sembrano, nel mondo delle truffe online infatti, queste comunicazioni vengono sfruttate per truffare gli utenti e indurli a compiere azioni che possono recare loro grande danno.

Un esempio evidente che può colpire anche noi tutti i giorni è il phishing, una pratica fraudolenta che porta la vittima a compiere azioni specifiche che le faranno perdere privacy e dati sensibili all’istante con un danno a dir poco impressionante e alle volte anche economico di migliaia di euro.

Il nome di Poste Italiane sfruttato

La nuova truffa che sta attaccando gli utenti italiani ribadisce quanto detto sopra e si mostra proprio come un avviso a cui noi tutti presteremmo attenzione se non informati, si tratta di un SMS che si finge Poste Italiane e che cerca di indurre la vittima a gestire un accesso anomalo effettuato dalla capitale dell’Albania, gestione da effettuare presso un link esterno che però come è chiaro è fasullo, si tratta di infatti di una pagina clonata che porta chi legge a scrivere i propri dati sensibili consentendo a quest’ultima di copiarli e inviarli al creatore della truffa.

Onde evitare pericoli concreti per voi stessi la cosa da fare è molto molto semplice, leggete con occhio scettico e poi cestinate il tutto senza pensarci.