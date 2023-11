L’offerta era già stata presentata qualche tempo fa ed ora ritorna solo per un tempo limitato. Gli utenti che decidono di attivare online un’offerta Vodafone possono ottenere un buono Amazon da 100 euro. Per poter procedere basta recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore e, come detto, attivare un’offerta per la rete fissa Vodafone. Sarà possibile scegliere una qualsiasi delle tecnologie disponibili: FWA, FTTH, ADSL o FTTC.

Vodafone offre un buono Amazon ai suoi nuovi utenti

L’avviso relativo a questa promozione è stato annunciato sul sito web Vodafone tramite un banner in homepage e sull’app My Vodafone. Come già detto l’offerta ha una valenza estremamente limitata e potrebbe già essere rimossa, salvo cambiamenti comunicati dall’operatore stesso.

In ogni caso, la promozione è applicabile solo ad un’offerta per la linea fissa di Vodafone. Per quanto riguarda la Fibra FTTH, FTTC e ADSL le offerte disponibili sul sito web dell’operatore sono Internet Unlimited, Internet Unlimited V-MAX e Family Plan. Scopriamo insieme queste tre offerte:

Vodafone Internet Unlimited offre una connessione illimitata in ADSL, FTTC o FTTH con velocità fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload, chiamate illimitate e Vodafone Station inclusa. In condizioni standard il costo mensile di questa offerta è di 27,90 euro;

offre una connessione illimitata in ADSL, FTTC o FTTH con velocità fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload, chiamate illimitate e Vodafone Station inclusa. In condizioni standard il costo mensile di questa offerta è di Internet Unlimited V-MAX offre una connessione illimitata in ADSL, FTTC o FTTH, chiamate illimitate e Vodafone Station, inoltre per questa offerta sono inclusi anche il servizio Rete Sicura Family e il ripetitore Super Wi-Fi 6 Extender. Il costo completo di questa offerta è di 32,90 euro al mese ;

offre una connessione illimitata in ADSL, FTTC o FTTH, chiamate illimitate e Vodafone Station, inoltre per questa offerta sono inclusi anche il servizio Rete Sicura Family e il ripetitore Super Wi-Fi 6 Extender. Il costo completo di questa offerta è di ; Vodafone Family Plan è un’offerta convergente con la telefonia mobile. Questa offerta mette a disposizione degli utenti una connessione illimitata esclusivamente in FTTH e FTTC (qui è esclusa l’ADSL), chiamate illimitate, Vodafone Station e anche una SIM Vodafone con minuti, SMS e GB illimitati in 5G alla massima velocità. Il costo completo di questa offerta è di 34,90 euro al mese.

Le altre offerte per la linea fissa

Per quanto riguarda la tecnologia FWA due offerte: Casa Wireless + e Casa Wireless + Convergente. Scopriamo insieme cosa comprendono queste due promozioni:

Vodafone Casa Wireless + offre chiamate illimitate per chiamare tutti i numeri di rete fissa e mobile, una connessione internet illimitata in 5G con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Incluso nell’offerta anche il kit FWA comprensivo di modem Wi-Fi 5. La promozione in questo momento è in promo a 24,90 euro;

offre chiamate illimitate per chiamare tutti i numeri di rete fissa e mobile, una connessione internet illimitata in 5G con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Incluso nell’offerta anche il kit FWA comprensivo di modem Wi-Fi 5. La promozione in questo momento è in promo a Vodafone Casa Wireless + Convergente è un’offerta che comprende anche la rete fissa. Offre le stesse opzioni di Vodafone Cas Wireless +, ma in questo caso l’offerta presenta il prezzo scontato di 21,90 euro al mese.

Per tutte queste offerte, dopo aver proceduto alla loro attivazione, entro 60 giorni, gli utenti riceveranno un’e-mail all’indirizzo indicato durante l’adesione contrattuale per ottenere il proprio buono Amazon. Una volta ricevuta la mail ci sarà tempo fino al 29 febbraio 2024 per poter compilare il modulo inviato in suddetta email e richiedere il codice per usufruire del buono Amazon.