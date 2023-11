Iliad, il servizio a SORPRESA che raggiunge altri milioni di italiani

Oltre ad essere un brillante operatore per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile, Iliad è anche un gestore fortissimo per la rete fissa. Negli ultimi anni infatti l’azienda ha saputo dove mettere le mani, diventando il colosso assoluto per quanto concerne sia il telefono di casa che quello mobile.

Più che il telefono di casa però Iliad quando concede agli utenti la sua rete domestica, lo fa per Internet, permettendo a tutti di avere a disposizione la fibra cosiddetta FTTH. Questa è la tecnologia attualmente più veloce, quella che consente di arrivare a 2,5 Gbps, una velocità stratosferica che fino a due anni fa nessuno avrebbe pensato di raggiungere.

È da chiarire che sono pochissime le persone che riescono ad arrivare a questa velocità di rete, ma in genere non si fatica a raggiungere gli 1,5 Gbps.

Iliad e la fibra ottica, raggiunti altri 3 milioni di case

Il servizio appena citato in Italia punta ad offrire qualità, trasparenza ed accessibilità, anche all’interno di aree fino ad ora non raggiunte.

L’espansione della copertura avviene dunque pian piano, con diversi comuni che starebbero cominciando ad assaporare l’alta velocità. Durante lo scorso mese di luglio, la rete in fibra di Iliad è arrivata in più di 10 milioni di case grazie all’accordo stipulato con Fastweb. L’azienda di telefonia adesso ha annunciato l’espansione ad altri 3 milioni di abitazioni.

Si punta dunque a vette sempre più alte, con Iliad che sta dimostrando di essere molto più celere laddove gli altri non lo sono stati. Ci saranno diverse novità prossimamente.