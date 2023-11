Swiffer è un brand che non necessita assolutamente di presentazioni, azienda che da sempre ha fatto la propria fortuna proponendo panni catturapolvere di qualità, che negli anni ha deciso di estendere il proprio dominio anche verso elementi specifici per determinate superfici, o gli amatissimi panni bagnati per una igienizzazione più profonda.

Il Black Friday di Amazon va a coinvolgere uno dei prodotti iconici del brand, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare un set da 240 panni in microfibra Dry, i caratteristici catturapolvere di cui parlavamo prima, adatto a tutti i tipi di pavimenti, e perfettamente indicato per coloro che vogliono catturare peli di animali domestici e polvere. Le fibre sono riciclate al 79%, ed il maxi-formato permette di poter godere delle loro prestazioni per un periodo quasi indefinito.

Swiffer, i panni sono super economici

Il prodotto può essere acquistato sul più famoso sito di e-commerce in promozione speciale in occasione del Black Friday, infatti gli utenti oggi lo potranno pagare solamente 31 euro, al posto dei più canonici 47,99 euro previsti dal listino originario. La spedizione viene gestita da Amazon, il che sta a significare poter assistere ad una consegna rapidissima presso il domicilio.

Il set commercializzato, è doveroso ricordarlo, non include la scopa sulla quale posizionare gli stessi stracci Swiffer, per questo motivo dovete ricordarvi che sarete costretti ad acquistarla a parte, oppure utilizzare i catturapolvere con le mani.

Secondo gli studi, i panni dell’azienda riescono a catturare 3 volte la polvere dei modelli delle dirette concorrenti, anche con una sola passata, offrendo quindi una pulizia più approfondita con il minimo sforzo. Provare per credere.