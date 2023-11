Ritorniamo a discutere degli operatori telefonici, concentrandoci su ho. Mobile, il nuovo operatore virtuale presente in Italia sulla rete Vodafone, che ha recentemente annunciato un’interessante innovazione proprio per il mercato italiano. Ci riferiamo alle voci emerse pochi giorni fa riguardo al nuovo programma di fedeltà di ho. Mobile, chiamato ho. Plus. Questo programma sembrava dovesse offrire vari vantaggi periodici agli abbonati di ho. Mobile, seguendo un approccio simile a Vodafone Club, il programma a pagamento della stessa Vodafone.

E se prima era solo una voce di corridoio ora possiamo davvero dirlo: ho. Mobile ha lanciato ufficialmente ho. Plus. Come previsto, la tariffa mensile per l’abbonamento è di 1,99€. Ecco i vantaggi inclusi per coloro che si abbonano:

Buono carburante Q8 del valore di 5 euro, valido per un rifornimento minimo di 30 euro presso i distributori Q8 e Q8 Easy. Sconto Adidas del 25% su prodotti disponibili sul sito e sull’app del brand. Sconto Booking del 5% su prenotazioni presso strutture aderenti all’iniziativa. Sconto Winelivery del valore di 10 euro, valido su una spesa minima di 45 euro. Sconto Dr.Max del valore di 6 euro, valido su una spesa minima di 49 euro.

È importante sottolineare che questi vantaggi sono previsti per gennaio 2023. Ci aspettiamo che ho. Mobile li aggiorni mensilmente o periodicamente, proprio seguendo l’approccio di Vodafone che ricordiamo essere il suo supporto su rete nazionale.

Altri tipi di abbonamento offerti da ho.Mobile

Ma oltre al già citato ho. Plus, c’è una nuova feature chiamata ho. Turbo, che consente di navigare a una velocità fino a 60 Mbps sulla rete LTE con il proprio smartphone. Attualmente, tutti i clienti ho. Mobile hanno un limite di navigazione di 30 Mbps. Questa opzione è inclusa per gli abbonati a ho. Plus, ma può essere sottoscritta anche separatamente al costo mensile di soli 1,49€.

Si prevede che il nuovo programma ho. Plus e l’opzione ho. Turbo siano già disponibili per la consultazione e l’attivazione tramite l’app mobile di ho. Mobile.

Insomma, arrivato da poco questo nuovo operatore virtuale sta già lasciando un segno positivo nel nostro paese con le sue novità a portata di tutte le tasche. Non sottovalutatelo o correrete il rischio di perdervi grandi offerte anche in futuro!