Il Black Friday è uno degli eventi di shopping più attesi dell’anno e Amazon è il sito web più popolare per tale occasione. Durante questi pazzi giorni di sconti, offre una vasta gamma di promozioni su molti prodotti, come dispositivi elettronici, abbigliamento, articoli per la casa, giocattoli e molto altro ancora.

Le offerte del Black Friday di solito iniziano la settimana precedente il venerdì nero e continuano fino al Cyber Monday. Durante questo periodo, i clienti possono trovare prodotti a prezzi super ribassati. Solo per qualche giorno, chi è alla ricerca di uno smartphone rugged potrà acquistare il TCL 3189 al fantastico prezzo di 59,99€. Parliamo di un dispositivo molto resistente e durevole, dai grandi vantaggi e dalla batteria invidiabile.

Le specifiche importanti dello smartphone in promo per il Black Friday

Il TCL 3189, in offerta con il Black Friday, è stato progettato per sopravvivere agli elementi più difficili. È impermeabile e duraturo agli urti, testato per sopportare cadute su superfici dure fino a 2 metri di altezza. La sua robustezza alla polvere e alla sabbia lo rende ideale per avventure all’aperto in ambienti difficili. Costruito con materiali resistenti agli graffi, è pronto per affrontare qualsiasi sfida.

La batteria del TCL 3189 offre un’autonomia impressionante. Con fino a 32 ore di chiamate e una straordinaria durata in standby di 17 giorni, puoi contare su questo smartphone per restare connesso anche nelle condizioni più estreme. La fibbia anticaduta staccabile è una caratteristica conveniente che consente di agganciare facilmente il telefono alle fasce dello zaino o al gancio del moschettone. In questo modo gli sviluppatori hanno garantito che l’utente abbia sempre accesso al dispositivo quando ne ha bisogno e senza la preoccupazione di perderlo.

La comoda torcia LED è facilmente attivabile con la semplice pressione di un tasto. Questa funzione si rivela utile in situazioni di emergenza o quando hai bisogno di illuminare il percorso durante le avventure notturne. Il TLC 3188 è lo smartphone rugged adattabile ad ogni situazione, non solo se sei amante della natura. Anche se si lavora in luoghi in cui cadendo potrebbe rompersi è la scelta perfetta. Acquistalo in occasione del Black Friday! Ricorda di esplorare anche le altre promo in corso!