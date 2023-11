L’igiene dentale è sicuramente importantissima, per riuscire ad evitare, o comunque a ritardare il più possibile, eventuali problematiche con i propri denti, gli utenti devono assolutamente ricorrere ad una pulizia approfondita e curatissima. In primis servono gli attrezzi giusti, e per questo motivo i medici consigliano gli spazzolini elettrici, per poi virare su un dentifricio che possa assolvere alla perfezione il proprio compito, come l’Elmex, consigliato per coloro che hanno denti sensibili.

Il set attualmente disponibile su Amazon viene venduto con il 2X1, poiché la promozione prevede l’acquisto di due tubetti da 75 millilitri con un prezzo finale estremamente ridotto, che corrisponde appunto a quanto costerebbe il singolo tubetto in negozio, o sullo stesso sito di e-commerce. Nasce per essere un prodotto pensato per denti sensibili, con 0% di coloranti integrati e fluoruro amminico, che rafforza i denti e li protegge dalle carie.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Elmex, il dentifricio è in 2×1 su Amazon

La spesa su Amazon, ringraziando come il sempre il Black Friday, è estremamente ridotta, poiché gli utenti si ritrovano a poter acquistare un prodotto di buona qualità con un risparmio di quasi 4 euro, infatti il listino sarebbe di 8,29 euro, ma per l’occasione viene scontato al prezzo finale di soli 4,99 euro.

Il dentifricio, stando a quanto dichiarato da Elmex stessa, dovrebbe garantire una tripla protezione per 24 ore, utilizzandolo almeno due volte al giorno, dando così la libertà all’utente finale di gustare tutte le pietanze ed i cibi preferiti, senza troppi pensieri. Spedizione gestita da Amazon con consegna a domicilio in tempi veramente rapidissimi.